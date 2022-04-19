ميمي جمال:«ويجز مش بيدخل دماغي ومنى زكي أساءت الاختيار بمشاركتها في أصحاب ولا أعز

/693089/ميمي-جمالويجز-مش-بيدخل-دماغي-ومنى-زكي-أساءت-الاختيار-بمشاركتها-في-أصحاب-ولا-أعز

أعربت الفنانة ميمي جمال عن استيائها بمشاركة النجمة منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار جدلًا واسعًا فور طرحه على منصة نتفليكس الأصلية نظرًا لتناوله موضوع المثلية الجنسية، كما كشفت عن رأيها في مطرب المهرجانات ويجز.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة ميمي جمال على مشاركة منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز، فضلًا عن رأيها في مطرب الراب ويجز.

ميمي جمال تستنكر دور منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

قالت ميمي جمال خلال لقائها ببرنامج سابع سما: «منى زكي أساءت الاختيار بمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز وأنا استغربت ومش دا اللي أنا متعوده منها عليه.. هي أدت الشخصية ببراعة بس احنا متعودين عليها بونبوناية كده".

رأي ميمي جمال في ويجز

وعن مطرب الراب ويجز قالت:«مش بيدخل دماغي.. لأن كلامه مبفهموش».

بدايات ميمي جمال الفنية

بدأت ميمي جمال العمل في السينما وهي طفلة ثم ظهرت في أدوار صغيرة أشبه بالكومبارس؛ إذ ظهرت في دور البنت لعماد حمدي ومديحة يسري في فيلم "أقوى من الحب"، وعملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص كما عملت في مسرح نجم وفي المزيد من المسرحيات وفي التلفاز.

زواج ميمي جمال من حسن مصطفى

تزوجت من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966،وأنجبت ثلاث بنات هن سمية، والتوأم نجلاء ونورا.

تعرفت الفنانة ميمي جمال على الفنان القدير الراحل حسن مصطفى خلال عملهما معا في بطولة مشتركة على المسرح. - كان حسن مصطفى يتقرب منها بشكل كبير ويشكو لها حياته الزوجية البائسة مع زوجته الأولى التى أنجب منها ابنته الكبري سمية، ثم قام بإخبارها بانفصاله عن زوجته وطلب منها الزواج. - رفضت عائلتها الزواج بينهما حيث كان يكبرها ب ١٣ سنة ولكنها أصرت على تلك الزيجة. - تزوجا عام 1966، وأنجبت ميمي من حسن فتاتان هن نجلاء و نور.

- أول انفصال وقع بين ميمي جمال و حسن مصطفى كان بسبب الغيرة الشديدة بعدما اكتشفت أن ممثلة جديدة في المسرح تعمل معه، قامت بكتابة اسمه بالمانيكير على يدها، مما أغضبها وجعلها تذهب لتضرب تلك الممثلة. - ووقع الطلاق بينهما مرة بسبب قول البعض لحسن مصطفى أن زوجته دائمة ارتداء الفساتين المكشوفة والقصيرة مما جعله يثور عليها بسبب غيرته الشديدة عليها، ويقع الطلاق بينهما ليردها إلى عصمته بعد أسبوعين فقط.