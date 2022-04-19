ميمي جمال تفجرها:«هتحجب قريب وتمنيت أخلف ولد»

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كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال عن تفكيرها في ارتداء الحجاب نظرًا لشعورها بالراحة عندما ترديه أثناء الحج، وأوضحت شعورها تجاه إنجاب الأولاد.

دوت الخليج يرصد رغبة ميمي جمال في ارتداء الحجاب وإنجاب ولد.

ميمي جمال ببرنامج سابع سما

قالت ميمي جمال خلال حلولها ضيفة على برنامج سابع سما المذاع عبر فضائية النهار من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب: "حاسه أني هتحجب قريب لأني ببقى مبسوطة وأنا لابسة الحجاب".

وتابعت: "تمنيت أجيب ولد عشان أراضي جوزي حسن مصطفى لأنه كان مخلف بنت من زوجته الأولى".

معلومات حول ميمي جمال

ولدت أمينة مصطفى جمال، الشهيرة بـ"ميمي جمال" عام 1941، وبدأت التمثيل وعمرها 9 سنوات، حيث شاركت في دور صغير في فيلم"أقوى من الحب" للمخرج عز الدين ذو الفقار، وجاءتها هذه الفرصة عن طريق والد صديقتها في المدرسة والذي كان يعمل وقتها مساعد مخرج.

شاركت ميمي جمال في بطولة ما يقرب من 500 فيلم، وتألقت على شاشة التليفزيون والمسرح بأعمال درامية مؤثرة.

وتوهجت ميمي جمال على خشبة المسرح بـ32 عرضا مسرحيا منها "نمرة 2 يكسب، عش المجانين، حمري جمري".

توالت بعد ذلك أعمالها الفنية الناحجة، وزادت خبرتها بعد العمل في المسرح الحر، وضم رصيدها عددا كبيرا من الأفلام الرائعة مثل "شيء من الحب، مطلوب زوجة فورا، الأرملة العذراء، عاشق الروح" ومن أعمالها التليفزيونية "العطار والسبع بنات، ساكن قصادي".

غياب ميمي جمال عن الفن وعودتها

غابت الفنانة ميمي جمال، عن المجال الفني لمدة 5 أعوام متتالية، وكانت آخر مشاركة لها في فيلم «لف ودوران»، مع أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، عام 2016، وقررت العودة لـالفن و جمهورها، في عام 2021، من خلال مسلسل «زي القمر»، والمشاركة بحكاية «مش مبسوطة»، مع هشام إسماعيل وداليا مصطفى، ومن ثم انضمت لـ مسلسل «ورا كل باب»، حكاية «90 يوم»، مع نضال الشافعي