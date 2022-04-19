/693084/مسلسل-المشوار-الحلقة-18-استمرار-محاولات-محمد-رمضان-في-جعل-دينا-الشربيني-تسامحه

مسلسل المشوار الحلقة 18 استهلت باختطاف زوجة وجيه لـ سعيد -محمود الليثي- لتتفق معه على أن يبلغ ورد -دينا الشربيني- برغبة وجيه -أحمد كمال- في التحدث معها عبر الهاتف، ويرتب ذلك المكالمة في أسرع وقت.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 18.

ندى موسى تنسحب من حفل شامل

اشترطت عزة -ندى موسى- على شامل أن تغني ساعة إلا ربع بمفردها وسميحة ربع فقط حتى تحيي الحفل ولكن أخذ سميحة وقت طويل فقررت الأخيرة أن تنسحب وعند ذهابها هي وورد عرض أحدهم عليها العمل سويًا.

أسما إبراهيم تستعد لمقابلة دينا الشربيني

قلقت أسما إبراهيم على شقيقتها ورد وطلبت من ابنها أن ياخذها إليها، وعلى الجانب الآخر اتفقا ماهر وصديقه المحامي على أن يتقابل.

قريب محمد رمضان المحامي يجد له مشتري

تقابل ماهر مع المستشار قريبه، وأبلغه الأخير أنه وجد مشتري لقطعة الآثار واتفقا على أن يتقاسما حقها.

محمد رمضان يستسمح دينا الشربيني لتسامحه

واصل ماهر محاولاته في جعل ورد تسامحه على خيانته لها مع صديقتها عزة وبدأت الأخيرة تلين.

ويعرض مسلسل الاختيار 3، على ON، و ON DRAMA، وأيضًا منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل المشوار

وتعرض قناة أون حلقات مسلسل الاختيار 3، عند تمام الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة مساءً، كما تتم إعادته فى تمام الساعة الرابعة والثلث فجرًا، وأيضًا الثالثة عصرًا، كما يذاع المسلسل أيضًا على منصة WATCH IT.

والعمل من بطولة دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.