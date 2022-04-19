واصلت وزارة النقل حملة «سلامتك تهمنا»،عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية. وناشدت الوزارة اليوم، المواطنين، بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها، لما ينجم عنه من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات. وأكدت وزارة النقل في بيانها، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة، لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية، للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النقل تحذر المواطنين من استخدام المعابر غير الشرعية على قضبان القطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.