محافظ الاسكندرية يوجه بتهيئة المناخ لأداء امتحانات نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد للطلاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى، والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لجميع صفوف النقل وامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2021 - 2022.





وشدد محافظ الإسكندرية - فى بيان اليوم الثلاثاء - على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة. يذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسى تنطلق بالإسكندرية اليوم وتستمر حتى 26 مايو المقبل، ومنها امتحانات الشهادة الإعدادية التى تبدأ فى الفترة من 21 حتى 26 مايو المقبل. وكلف محافظ الإسكندرية، مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق المستمر لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، موجها رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة فى محيط المدارس. من جانبه أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، خفض أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحيث لا تتجاوز 16 طالبا بكل لجنة بهدف الحفاظ على التباعد.

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