الأنبا باخوم يترأس صلاة أسبوع الآلام بكنيسة العذراء بشبرا

جدة - نرمين السيد - ترأس مساء اليوم الثلاثاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة لأسبوع الآلام، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بشبرا.





شارك فى الصلاة الأب ميشيل ألفى، راعى الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، راعى كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بإهناسيا، ببنى سويف، وبعض راهبات سيدة المحبة الراعى الصالح، وشعب الرعية. وفى كلمته، قدم الأنبا باخوم التهنئة لشعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة، كما شكر الأب الراعى على مجهوداته فى خدمة الرعية، ثم تأمل فى عدد من مراحل أسبوع الآلام، ثم اختتم الأب المطران الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين. وعقب صلاة البصخة المقدسة، كرم نيافة الأنبا باخوم الفائزين فى المسابقة التكوينية، التى أقيمت خلال مسيرة الصوم الأربعينى المقدس.

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