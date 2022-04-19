/692987/وزير-المالية-استرداد-نحو-70-مليون-من-قيادات-بالدولة-تجاوزت-الحد-الأقصى-للأجور-ويؤكد--لسنا-في-حاجة-لزيادة-الضرائب-صور-وفيديو

تشكيل لجنة لحصر وتقنين أوضاع الصناديق الخاصة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: استرداد نحو 70 مليون من قيادات بالدولة تجاوزت الحد الأقصى للأجور ويؤكد: : لسنا في حاجة لزيادة الضرائب "صور وفيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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