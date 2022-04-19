أسيست وهدف..صلاح نجم الشوط الأول لقمة الدوري الإنلجليزي.. واليونايتد «مجاش»

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انتهى الشوط الأول من بماراة ليفربول ومانشيستر يونايتد، بتقدم ليفربول بهدفين مقابل لا شئ، وذلك ، ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الآنفيلد.

دوت الخليج

تقدم فريق ليفربول على فريق مانشيستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من من عمر الشوط الأول عن طريق لويس ديا، واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وذلك بعد صيام عن التهديف، لتصبح النتيجة 0-2 لصالح ليفربول.

تشكيل ليفربول

ودخل فريق ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: مانى، محمد صلاح، دياز

تشكيل مانشستر يونايتد

فيما جاء تشكيل مانشيستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، فيل جونز، وان بيساكا

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد

ويغيب كريستيانو رونالدوا عن المباراة نظرًا لوفاة ابنه، وقد قامت جماهير ليفربول بالتضامن معه بالتفيق الحار له في الدقيقة 7 من عمر اللقاء وهو رقم قميص اللاعب.

ويحتل فريق ليفربول – قبل هذه المباراة- المركز الثاني برصيد 73 نقصة، خلف المتصدر مانشيستر سيتي برصيد 74 نقصة، فيما يأتي فريق مانشيستر يونايتد في المركز السادس بـ 54 نقصة.