/693093/خروج-جميع-مصابى-حادث-كوم-ابو-راضي-ببني-سويف-من-المستشفى-بعد-تماثلهم-بالشفاء

في متابعة لما نشرة موقع "دوت الخليج" صباح اليوم حول إصابة 14 عامل في حادث سير "ميني باص" كان يقلهم إلى موقع عملهم بقرية كوم أبو راضي ببني سويف.

دوت الخليج

صرح أطباء مستشفى الواسطي المركزي بخروج جميع مصابي حادث كوم أبو راضي الذين أصيبوا اليوم الثلاثاء في حادث تصادم أتوبيس بالرصيف، بالقرب من مدخل قرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، أثناء ذهابهم إلي العمل في أحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي

جميع المصابين تماثلوا بالشفاء

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تصريح خاص لـ موقع دوت الخليج إن جميع المصابين تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم الاسعافات الأولية، وغادروا المستشفي بعد وصولهم بساعة، وهم في حالة جيدة بعد الأطمئنان عليهم.

انفجار في إطار الأتوبيس تسبب في الحادث

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إن المصابين كانوا في طريقهم من محل إقامتهم إلى العمل، كفنيين في أحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، وعند مدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي انفجر إطار الأتوبيس، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتسبب تصادم الأتوبيس بالرصيف.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ميني باص بالرصيف، بالقرب من قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة، أسفر عن إصابة 14 عامل، ووجه بسرعة انتقال سيارت الاسعاف ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه العناية الطبية اللازمة لهم.

الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وتم الدفع بـ 8 سيارات الإسعاف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بيانات المصابين

واستقبلت طوارئ مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف المصابين، وهم: محمد حسن، 22 سنة، وعمر صابر، 22 سنة، وأحمد عبود، 23 سنة، ورمضان عبد العاطي، 31 سنة، وحمادة أمين، 31 سنة، وإسلام أحمد، 27 سنة، وعبد الرحمن محمد، 30 سنة، وكريم صبحي، 24 سنة، وعمر حربي راغب 25 سنة، وجودة محمد محمد 30 سنة، وإسلام محمد إدريس 28 سنة، وإسلام محمد عويس 26 سنة، ومحمد جمال عبد السميع 27 سنة، وأحمد شحاتة إبراهيم 30 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات بالجسم، ومقيمين قرية دلاص بمركز ناصر.