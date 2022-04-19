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زراعة النواب تناقش غياب دور الحكومة في السيطرة على التوسع غير المنظم في إنشاء مشاتل نباتات الزينة بالمنوفية..صور 

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/693091/زراعة-النواب-تناقش-غياب-دور-الحكومة-في-السيطرة-على-التوسع-غير-المنظم-في-إنشاء-مشاتل-نباتات-الزينة-بالمنوفيةصور

09:20 م - الثلاثاء 19 أبريل 2022

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ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن غياب دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في السيطرة على التوسع غير المنظم في انشاء مشاتل نباتات الزينة بمراكز ( أشمون – الباجور- شبين الكوم- تلا) بمحافظة المنوفية مما أدى الى انخفاض الإنتاجية من المحاصيل الغذائية.

دوت الخليج 

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استكمال تغطية مصرف سبل الواقع غرب مدينة أشمون بمحافظة المنوفية

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن استكمال تغطية مصرف سبل الواقع غرب مدينة أشمون في الجزء الواصل بين كوبريين الغرباوي وشرف لمروره داخل الكتلة السكنية بمحافظة المنوفية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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