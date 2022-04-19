/693090/مسلسل-المداح-2-الحلقة-19-صابر-يكشف-سر-والد-رحاب

مسلسل المداح 2 الحلقة 19، رصدت اعتراف مليكة “سهر الصايغ” لـ جميلة بأن الشيخ عبد الرحمن تسبب في قتل والدها ووالدها، الأمر الذي جعل مليكة تنهار، وتذهب إلى الشيخ عبد الرحمن وتوبخه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز أحداث مسلسل المداح الحلقة 19

تخبر منال هبة شقيقة صابر “حمادة هلال” بحملها بعد معرفتها بأنها على علاقة بزوجها حسن “خالد سرحان”، مشيرة إلى أن حسن في حالة من الفرحة الشديدة بهذا النبأ وكأنها تريد كيدها.

حسن يتسبب في شفاء والدة صابر

يذهب حسن “خالد سرحان”، لوالدة صابر في المشفى “الحاجة صفاء”، ويعطيها دواء قام بتحضيره، فتسوء حالة الحاجة صفاء وكأنها كانت تصارع الموت ليتصل حسن بصابر وعندما يأتي يخبره عن الدواء الذي أعطاه له، فيعنفه صابر ويطرده من المشفى.

وفي ظل جلوس صابر في المشفى تأتي رحاب “هبة مجدي” لـ صابر للوقوف بجانبه ثم يستعيدان ذكرياتهما معا ايام ارتباطهما، وسرعان ما يتفاجأ بعلاج والدتها وكأنها لم تكن حالته سيئة، ويخبره الطبيب بأن ربما هذا الدواء الذي أعطاه حسن لها هو من تسبب في شفائها.

نهاية مسلسل المداح 2 الحلقة 19

ينتهي مسلسل المداح 2 الحلقة 19، تنتهي بلقاء رحاب بوالدها التي تستنجد به بسبب رسائل التهديد التي تصل لها بأنه يعلم بقتلها للشيخ منير، فيخبرها بأن ذلك الرجل التي اتفقت معه لقتل منير هو السبب في تلك الرسائل، فتقول له رحاب بأنها ستقوم بسجنه لكنه يخبرها بتهريبه خارج البلاد، ثم يوضح لها بأنها ستقتله، فتصدم رحاب لما يقوله والدها وتنهار، وبمجرد خروجها يظهر لها صابر.

مسلسل المداح أسطورة الوادي

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.