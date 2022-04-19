/693087/انتصار-علاقتي-قوية-مه-محمد-رمضان-ولدينا-ذكريات-رائعة-قديمة

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، حيث تحدثت خلال البرنامج على عديد من أمورها الشخصية والفنية، ومشاكلها مع القنان محمد رمضان، بعد تصريحاتها مع الاعلامي عمرو الليثي.

دوت الخليج

بداية قامت الإعلامية بسمة وهبة بعرض مقطع فيديو للفنانة انتصار تقوم فيه بمهاجمة محمد رمضان حيث طالبت منه بضرروة الهدوء عند الظهور على الشاشات معقبة:" محمد رمضان مش نمبر وان ولازم يهدأ شويه، ويبطل يتكلم كتير".

انتصار: علاقتي قوية مه محمد رمضان.. ولدينا ذكريات رائعة قديمة

وقالت الفنانة انتصار ان محمد رمضان لم يغضب مني بعد هذه التصريخات ، لان علاقتنا قوية جدا ولدينا ذكريات رائعة والدليل على ذلك انه قام بعمل منشن لي وباركلي على اغنيتي".

وقالت انتصار ان كل انسان في الحياة يسعى الى ان يكون نمبر وان وهذا امر مشروع

وقالت الفنانة انتصار ان الانسان ليس ملاك بجانحين في التعامل مع الاخرين معقبة: انا دائما أطمح للأفضل وللاحسن والاجود.. لذلك اكون دائمة الخناق والمعارك".

انتصار لـ بسمة وهبة: فيكي صحة تسدي قصادي.. والأخيرة ترد: ما بخافش يا انتصار

وتابعت الفنانة انتصار ممازحة الإعلامية بسمة وهبة قائلة لها :” فيكي صحة تسدي معايا ولا مافيكيش لترد عليها وهبة قائلة:" يا جماعة بلاش اللقة دي.. انا مابخافش يا انتصار".

بسمة وهبة لانتصار: وزني 40 كيلو بس اللسان أعلى وأنا مبخافش يا انتصار

واكملت الفنانة انتصار مزاحها قائلة:" مش عارفة مقعدني بعيد عنك ليه.. انتي قعدتك كلها معارك من أول ما جيت.. على الرغم انك 40 كيلوا وخايفة عليكي، لترد عليها وهبة قائلة:" 40 كيلو بس اللسان أعلى وأنا مبخافش يا انتصار".