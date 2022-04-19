/693083/إيناس-عبد-الحليم-توجيه-الرئيس-السيسي-لحصر-أعداد-الغارمات-للإفراج-عنهم-انتصار-جديد-لحقوق-الانسان

صرحت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسي لحصر أعداد الغارمات للإفراج عنهم، تأكيد على إنسانية الرئيس السيسي ودعمه دائما للفقراء والمحتاجين. وأوضحت عبد الحليم أن السبب في وجود الغارمين والغارمات هو تجهيز بناتهم للزواج مما يتسبب في إرهابهم وتراكم الديون عليهم.

دوت الخليج

إيناس عبد الحليم: توجيه الرئيس السيسي لحصر أعداد الغارمات للإفراج عنهم انتصار جديد لحقوق الانسان

وأكدت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عمل حملات توعية المواطنين بشأن الوسطية في شراء الأجهزة وعدم المبالغة في متطلبات الزواج وذلك الرأفة بالاهالي.

وتابعت عبد الحليم، أن قرار الإفراج سيراعي كافة الجوانب الإنسانية، قائلة:” سيتم دراسة كافة الحالات الموجودة داخل السجون لمراعاة الأمهات اللاتي تعول أبناء صغار عن غيرها، علاوة على المدة التي قضتها داخل السجن.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.