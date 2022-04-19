"معنديش مشكلة مع هنيدي.. وشيكابالا مبيردش على رسايلي".. أبزر تصريحات كريم فهمي في حبر سري

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حل الفنان كريم فهمي ضيف على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الاعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس طوال شهر رمضان، وذلك في حلقة اليوم الثلاثاء الوافق 18 من شهر رمضان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز تصريحات كريم فهمي في برنامج حبر سري

فجر كريم فهمي خلال البرنامج عدد من التصريحات الجريئة، فتحدث عن أزمة منى زكي في فيلم “أصحاب ولا أعز”، ورد على عدد من الشائعات التي طالته في الأونة الأخيرة، وعدد من التصريحات عن زوجته، إليكم أبرزها:

تصريحات كريم فهمي في حبر سري

- أحمد السبكي وقف بجانب السينما المصري في وقت انهيارها.

- احمد السبكي عمل افلام محترمة كتيرة في السينما المصرية.

- معنديش خلاف مع محمد هنيدي وأنا من أشد معجبيه.

- علي ربيع متفرضش عليا في فيلم حسن وبقلظ وأنا محدش يقدر يفرض عليا حاجة.

- رفضت التعاون مع نيللي كريم في ضد الكسر بسبب انشغالي في فيلم أخر.

- كان فيه ناس بتدفع كشف عشان تتصور معايا عشان كدة سيبت منة الطب.

- الاقتباس مش عيب وفيه افلام كتير جدا مقتبسة والجمهور مش عارف.

- في افلام أجنبية كتير متاخدة من فيلم هاتولي راجل.

عندنا مشكلة اني مبتحبش تشوف عمل ناجح.

- حاولت أصلح بين أحمد فهمي وشيكابالا بس هو مردش على رسايلي.

- الجمهور في تناقد رهيب ممكن يشتمك ويجي يتصور معاك.

- منى زكي عملت دورها بشكل محترف ومكنتش تستاهل الهجوم ده، وأنا من أشد معجبيها.

- لو مكان رمضان صبحي مكنتش هسيب نادي الأهلي.

- كل الرجالة عنيها زايغة وبقول لمراتي لو أعجبت بحد في الشارع.

- معنديش مشكلة مراتي تعجب بواحد طالما هو حلو فعلا.

رنامج حبر سري لـ أسما إبراهيم

برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا، حنان مطاوع، كريم فهمي، حمو بيكا، حسن شاكوش.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.