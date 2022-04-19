المالية توضح تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل بالعلاوات الجديدة

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جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة المالية جدول مواعيد صرف المرتبات لكافة الوزارت والجهات والهيئات.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد صرح أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى، على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى، ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
حيث تمت إتاحة 2.6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة، بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.
وسترفع الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.
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