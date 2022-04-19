/693082/بسبب-خلافات-بينهم-مصرع-ربة-منزل-على-يد-زوجها-قبل-الافطار-بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الثلاثاء على يد زوجها بعزبة الشقرف التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية عقب قيامه بالتعدى عليها بالضرب بشومه على رأسها خلال مشاجرة قبل أذان المغرب.

دوت الخليج

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بمصرع ربة منزل على يد زوجها خلال مشاجرة بينهما بعزبة الشقرف التابعة للمركز ووفاتها.

انتقال ضباط المباحث لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع آية رزق القبانى 28 عاما بعدما تعدى عليها زوجها بالضرب على رأسها مستخدمًا قطعة خشبية "شونة" فسقطت أرضًا وتوفيت في الحال وتركها وفر هاربًا.

تبين بالفحص أنها تركت المنزل بسبب خلافات زوجيه وعندما عادت كبرت الخلافات

وبالفحص تبين أن المتوفاه كانت قد تركت منزل الزوجيه منذ عدة شهور بسبب خلافات سابقه مع زوجها وتم الصلح بينهم وعادت إلى منزل الزوجيه فى بداية شهر رمضان إلا أن الخلاف تكرر بينهم اليوم والذى أدى إلى قيامه بالتعدى عليها والذى أدى إلى وفاتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه والتى امرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة .