/693077/انتصار-لـ-بسمة-وهبة-فيكي-صحة-تسدي-قصادي-والأخيرة-ترد-ما-بخافش-يا-انتصار

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، حيث تحدثت خلال البرنامج على عديد من أمورها الشخصية والفنية.

دوت الخليج وقالت الفنانة انتصار ان الانسان ليس ملاك بجانحين في التعامل مع الاخرين معقبة: انا دائما أطمح للأفضل وللاحسن والاجود.. لذلك اكون دائمة الخناق والمعارك". انتصار لـ بسمة وهبة: فيكي صحة تسدي قصادي.. والأخيرة ترد: ما بخافش يا انتصار وتابعت الفنانة انتصار ممازحة الإعلامية بسمة وهبة قائلة لها :” فيكي صحة تسدي معايا ولا مافيكيش لترد عليها وهبة قائلة:" يا جماعة بلاش اللقة دي.. انا مابخافش يا انتصار". بسمة وهبة لانتصار: وزني 40 كيلو بس اللسان أعلى وأنا مبخافش يا انتصار واكملت الفنانة انتصار مزاحها قائلة:" مش عارفة مقعدني بعيد عنك ليه.. انتي قعدتك كلها معارك من أول ما جيت.. على الرغم انك 40 كيلوا وخايفة عليكي، لترد عليها وهبة قائلة:" 40 كيلو بس اللسان أعلى وأنا مبخافش يا انتصار".

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