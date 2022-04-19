/693070/الشباب-والرياضة-توقع-برتوكول-تعاون-مع-مؤسسة-أبو-هشيمة-الخير-لتطوير-40-مركز-شباب-ببني-سويف

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، لتطوير 40 مركز شباب بمحافظة بني سويف.

دوت الخليج

يستهدف بروتوكول التعاون خلق جيل رياضي جديد، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة وابتكار آلية مستحدثة لتوفير الدعم اللازم للشباب، حيث ينص البروتوكول على تطوير ٤٠ مركز شباب كمرحلة أولى، تُلحق بها مراحل أخرى لتطوير عدد أكبر من مراكز الشباب بمحافظة بني سويف.

التعاون مع مختلف المؤسسات لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، وتقديم حزمة من البرامج والمشروعات المختلفة للنشء والشباب ، مقدماً الشكر والتقدير لمؤسسة أبو هشيمة الخير على التعاون المثمر مع الوزارة.

أكد أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بملف تطوير مراكز الشباب فى جميع المحافظات، والارتقاء بها على مستوى البنية التحتية، والمستوى الإداري، والتشغيلي لها، وتكثيف البرامج والمشروعات بها، وذلك فى ضوء عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التعاون يحقق بعض أهداف استراتيجية التنمية

من جانبه، قال النائب أحمد أبوهشيمة :"هذا التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، يحقق بعض من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تمثل إطاراً حاكماً لخطط التنمية ومستهدفاتها في بناء المستقبل، إذ دخلت تلك الرؤية حيز التنفيذ العملي، من خلال برنامج الحكومة الذى نال ثقة البرلمان في إبريل 2016، وما تلاه بعد ذلك من برامج وخطط، هدفت جميعها لوضع مصر على الطريق الصحيح، وطريق البناء والتنمية وفق رؤية حملها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي انطلقت من قراءة دقيقة للواقع وتحدياته".

ووجه أبو هشيمة الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على ما حققته الوزارة من إنجازات عملية خلال الفترة الماضية، وخاصة الدور الكبير الذى تلعبه الوزارة في بناء المستقبل، حيث يتركز عملها في بناء الكوادر القادرة على حمل المسئولية بكل كفاءة واقتدار.