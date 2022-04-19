/693069/انتصار-تكشف-تفاصيل-أزمتها-مع-شيماء-سيف-أشيل-منها-ليه-هو-انا-مرات-ابوها

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، حيث تحدثت خلال البرنامج على عديد من أمورها الشخصية والفنية، متطرقة الى مشاكلها مع الفنانة مع الفنانة شيماء سيف.

دوت الخليج

وردت الفنانة انتصار، على تصريحات الفنانة شيماء سيف، بشأن تآمر زملائها ببرنامج نفسنة عليها بشأن التخلص منها وازاحتها من البرنامج.

انتصار تكشف تفاصيل أزمتها مع شيماء سيف: «أشيل منها ليه هو انا مرات ابوها»

وتابعت اتكلمنا عليها في الاوضة بسبب مشكلة قامت بعملها، في البرنامج وعد ادارتها للحلقة بشكل جيد ومرضي لكافة الزملاء.

انتصار تهاجم شيماء سيف: تزج بأسمي في كل البرامج

وهاجمت الفنانة انتصار شيماء سيف بسبب محاولاتها الزج باسمها في أي شيء من أجل الشهرة، مضيفة:” انا شغلانتها وهي معندهاش حاجة تتكلم عنها، وبتدور على أي حاجة تتكلم فيها، وبعدين انا شايلة منها ليه . هو انا مرات أبوها”.

واستطردت الفنانة انتصار:” ماقولناش هنمشيها زي ما ادعت في البرامج.. وانا ما بحبش الظلم لانه أكثر الاشياء الذي أكرهها في حياتها، على الرغم من كوني انسان ليس سريع الغضب”.