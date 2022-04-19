/693068/بعد-محاولاته-الجادة-في-التخلص-منها-القبض-على-والد-فتاة-البلكونة-بالجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالقاء القبض على والد فتاة البلكونة، المتهم بمحاولة إلقائها في الشارع.

يأتي ذلك بعد تجرد هذا الاب من المشاعر الانسانية والذي عرض حياة بنته للخطر عن طريق محاولته الجادة في رميها من البلكونة ، الامر الذي تسبب في فزعها وخوفها.

دوت الخليج

إنقاذ لسيدة قبل سقوطها من بلكونة العقار

وحسب ما اظهر فيديو تداوله مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وثق فيه محاولة إنقاذ بنت قبل سقوطها من بلكونة عقار، حيث تبين من خلاله محاولات الجيران في اانقاذها قبل السقوط من البلكونة في أحد الادوار العالية.

وحسب ما قاله شهود العيان على الواقعة، فان أب هذه الطفلة قام بتعنيفها وضربها بشكل مستمر، مع سبابها بالفاظ سيئة.

وتسبب هذا الفيديو المتداول في احداث موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين من الأاجهزة الأمنية بضرورة معرفة مكان هذه الواقعة والقبض على مرتكب هذه الواقعة الذي حاول القاء بنته من بلكونة العقار والتي استنجدت بأحبال الفسيل حتى انقذها الجيران.