/693064/كريم-فهمي-عن-منى-زكي-في-أصحاب-ولا-أعز-عملت-دورها-بشكل-محترف-ومكنتش-تستاهل-الهجوم

تحدث الفنان كريم فهمي عن أزمة الفنانة منى زكي في فيلمها الجديد “أصحاب ولا أعز” الذي عرضها لأزمة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب مشهد لها أثار غضبهم.

تحيا مصر يرصد في ذلك التقرير تعليق كريم فهمي على أزمة منى زكي في أصحاب ولا أعز

قال كريم فهمي خلال برنامج حبر سري المذاع عبر قناة القاهرة والناس وتقدمه الاعلامية أسما ابراهيم: “عملت دورها بشكل محترف ومكنتش تستاهل الهجوم ده"، مشيرا إلى أنه يعشق منى زكي ويحترمها.

وأضاف: “الجمهور في تناقد رهيب ممكن يشتمك ويجي يتصور معاك”.

فيلم أصحاب ولا أعز يضع منى زكي في مأزق

جدير بالذكر أنه وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز"، وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

قصة فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم «أصحاب ولا أعز» وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».ـ ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

ويعد العمل من بطولة منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.