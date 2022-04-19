/693057/كريم-فهمي-يكشف-حقيقة-اقتباس-أعماله-وفرض-علي-ربيع-عليه-في-حسن-وبقلظ

رد الفنان كريم فهمي على عدد من الشائعات التي طالته في الفترة الماضية بداية من اقتباس أعماله من عدد من الأعمال الفنية الأجنبية، وصولا لرفضه العمل مع نيللي كريم في ضد الكسر وفرض نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع عليه في فيلم “حسن وبقلظ”.

دوت الخليج يرصد رد كريم فهمي على شائعات طالته الفترة الأخيرة

تحدث كريم فهمي في البداية، خلال حلوله ضيف على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة القاهرة والناس، وتقدمه الاعلامية اسما ابراهيم طوال شهر رمضان 2022، عن كواليس فيلم حسن وبقلظ، فقال: “حسن وبقلظ كنا هنعمله انا وأحمد وبعدين أحمد تخوف ان الفيلم مينجحش، ودورنا مين اللي يعمل الفيلم ده، كان علي ربيع في الوقت ده مكسر الدنيا، احمد السبكي عرضه عليا، واتبسط ووجوده أضافلي”.

كريم فهمي عن اقتباس أعماله من أعمال أجنبية

وعن اقتباسه أعمال من عمل كوميدي، فقال كريم فهمي: “الاقتباس مش عيب خالص، وفيه افلام كتير جدا مقتبسة والجمهور مش عارف، وفي افلام مقتبسة في أمريكا من افلام كوريا”، وأشار أنه يوجد العديد من الأفلام المقتبسة من فيلم “هاتولي راجل” ومحدش افتخر بده.

وأضاف: “عندنا مشكلة اننا مبنحبش نشوف عمل ناجح، بندور ازاي نفشل الناس، بنهد طول الوقت الحلو اللي عندنا”.

كريم فهمي يكشف حقيقة رفضه العمل مع نيللي كريم

وكشف كريم فهمي حقيقة رفضه العمل مع الفنانة نيللي كريم في مسلسل “ضد الكسر” الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، فقال: “المساحة بتاعت الدور كانت كبيرة، واحب اشتغل مع نيللي كريم، بس وقتها كان عندي فيلم بصوره”، وأضاف بأن العمل لم يكن معروض عليه رسميا وكان بشكل مبديئ لكنه لن يمانع العمل مع شكرة العدل جروب.

رنامج حبر سري لـ أسما إبراهيم

برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا، حنان مطاوع، كريم فهمي، حمو بيكا، حسن شاكوش.