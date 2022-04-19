في حضور النجوم الأفارقة .. بدء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

انطلقت منذ قليل سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، بحضور النجم الإيفواري سالومون كالو، ولوكاس راديبي قائد منتخب جنوب أفريقيا الفائز بكأس البطولة عام 1996.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخباً مقسمة لـ 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد.

وقرر الكاف إقامة الجولتين الأولي والثانية من المباريات فى الفترة من 30 مايو وحتي 14 يونيو من العام الحالي، فيما تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتي 27 سبتمبر، علي أن تقام آخر جولتين بين يومي 20 حتي 28 مارس 2023.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 12 منتخبًا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحل منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب منتخبات: السنغال – المغرب – نيجيريا- تونس- الكاميرون- الجزائر- مالي- ساحل العاج- بوركينا فاسو –غانا – الكونغو الديموقراطية.

ومن المقرر أن يسجل إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ظهوره الأول مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له في التصفيات في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.

وستكون الجماهير على موعد مع النسخة الرابعة والثلاثين، والتي من المقرر أن تستضيفها ساحل العاج في عام 2023، علما بأن إقامة كأس أمم أفريقيا العام المقبل، يأتي لأن النسخة التي أقيمت في الكاميرون كان من المفترض أن تقام في عام 2021، لكنها تأجلت لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.

ولم يضمن سوى منتخب ساحل العاج التواجد فى النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا، بصفته صاحب الأرض، حيث انطلقت التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023 بداية من فترة التوقف الدولي فى مارس الماضى، بإقامة الدور التمهيدى، ثم تنضم ستة منتخبات من الدور التمهيدى إلى 42 منتخبًا ليصبح المجموع 48 فريقًا تتنافس فيما بينها خلال دور المجموعات.

وسيتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة تضم أربعة منتخبات يتأهل عن كل منها منتخبان إلى النهائيات، وبمشاركة منتخب ساحل العاج فى التصفيات الذى سيتأهل معه منتخب واحد فقط عن مجموعته إلى البطولة.