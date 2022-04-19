ضبط المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من البلكونة بالهرم.. والطفلة تبرئ والدها

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من بلكونة شقة بمنطقة الهرم، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كان مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يحاول إلقاء فتاة من بلكونة الشقة، والاعتداء عليها بالضرب، وتدخل عدد من الأشخاص وتمكنوا من إنقاذ الفتاة.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه يقيم بمنطقة الهرم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى، استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم توجيه اتهام لوالدها بمحاولة إلقائها من بلكونة الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، وذكرت الفتاة التي تدعى "مي" 12 سنة، طالبة، أن والدها كان يضربها لعدم المشاركة في أعمال المنزل، فحاولت الهرب من نافذة الشقة بالطابق الأرضي، إلا أنها خشية من السقوط فاستغاثت، وأسرع والدها وأمسك بها خشية سقوطها، وخلال إنقاذها صور أحد الجيران مقطع الفيديو.

بمواجهة الأب أيد أقوال ابنته، ونفى محاولته إلقائها من بلكونة الشقة، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.