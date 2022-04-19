الشباب والرياضة توقع برتوكول تعاون لتطوير 40 مركز شباب ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وقع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء مؤسسة أبوهشيمة الخير، لتطوير 40 مركز شباب بمحافظة بنى سويف.





ويستهدف بروتوكول التعاون خلق جيل رياضى جديد، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة وابتكار آلية مستحدثة لتوفير الدعم اللازم للشباب، حيث ينص البروتوكول على تطوير 40 مركز شباب كمرحلة أولى، تلحق بها مراحل أخرى لتطوير عدد أكبر من مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، وتقديم حزمة من البرامج والمشروعات المختلفة للنشء والشباب، مقدما الشكر والتقدير لمؤسسة أبو هشيمة الخير على التعاون المثمر مع الوزارة.

وأوضح صبحى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير مراكز الشباب فى جميع المحافظات، والارتقاء بها على مستوى البنية التحتية، والمستوى الإدارى، والتشغيلى لها، وتكثيف البرامج والمشروعات بها، وذلك فى ضوء عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، قال النائب أحمد أبوهشيمة: "هذا التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، يحقق بعض من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتى تمثل إطارا حاكما لخطط التنمية ومستهدفاتها فى بناء المستقبل، إذ دخلت تلك الرؤية حيز التنفيذ العملى، من خلال برنامج الحكومة الذى نال ثقة البرلمان فى أبريل 2016، وما تلاه بعد ذلك من برامج وخطط، هدفت جميعها لوضع مصر على الطريق الصحيح، وطريق البناء والتنمية وفق رؤية حملها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى انطلقت من قراءة دقيقة للواقع وتحدياته".

ووجه أبو هشيمة الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على ما حققته الوزارة من إنجازات عملية خلال الفترة الماضية، وخاصة الدور الكبير الذى تلعبه الوزارة فى بناء المستقبل، حيث يتركز عملها فى بناء الكوادر القادرة على حمل المسئولية بكل كفاءة واقتدار.