مفتى الجمهورية : الحديث عن مارية القبطية مبارك كونها إحدى زوجات النبى

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن الحديث عن السيدة مارية القبطية حديث طيب مبارك لأسباب عديدة، منها قربها للنبى صلى الله عليه وسلم بوصفها إحدى زوجاته الطيبات الكريمات، فضلا عن أصلها المصرى، فكانت مصرية الأصل وقيل إنها من صعيد مصر.





وقد أسلمت وهى فى طريقها للنبى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يفسر اهتمام النبى صلى الله عليه وسلم بإبراز مكانة مصر والمصريين والوصية لهم بالإحسان والمعاملة الطيبة؛ حيث بين الحكمة من ذلك بقوله: «فإن لهم ذمة ورحما» أو قال: «ذمة وصهرا» "صحيح مسلم"، قاصدا بالرحم السيدة هاجر، وبالصهر السيدة مارية رضى الله عنهما.

وأضاف مفتى الجمهورية فى تصريحات اليوم، أن كل أولاده صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها، سوى سيدنا إبراهيم رضى الله عنه، فهو من مارية القبطية رضى الله عنها، وفى اختيارى وترجيحى كما اختار ذلك بعض المحققين أن مارية القبطية كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن ملك يمين، وهذا لم يغير من الأمر شيئا؛ فهى صارت من بيت النبوة.

ولفت إلى أن زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد عشن فى غرفهن الصغيرة بجوار المسجد النبوى، عدا السيدة مارية، فقد سكنت فى العالية بالنخيل، وهذا من حصافة النبى أن تسكن فى بيئة مشابهة لبيئتها المصرية، وجميعهن كن يستمعن لأحاديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ويشتركن فى بيان تعاليم الإسلام وأحكامه، خاصة فى شئون المرأة، ثم لهن حياتهن الخاصة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحافلة بالعبادة والعلم، المليئة بالدروس والعبر، الدافقة بالخير والعطاء.

وقال مفتى الجمهورية: إن إحياء قيم الحب والتسامح والتعايش واحترام الآخر قبل أن يكون واجبا دينيا دعت إليه الديانات وأوجبته نصوصها؛ فهى قيم عليا وضرورة إنسانية أصيلة؛ إذ لا تنشأ حضارة ولا تقوم مدنية ولا يتقدم البشر إلا فى ظل الاحترام المتبادل، لا فرق بين عرق وآخر، ولا فرق بين جنس وآخر، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب سلمان الفارسى ويقول: "سلمان منا آل البيت"، ويقرب من اتقى بغض النظر عن ماضيه أو ديانته قبل الإسلام.

وشدد على أن ملك اليمين قد انتهى إلى غير رجعة من أول لحظة جاء فيها التشريع، لأنه يريد أن يكون الإنسان حرا، بتجفيف منابع الرق والندب إلى إعتاق الرقاب؛ فبقاء ذكر ملك اليمين تلاوة فى القرآن لا يعنى وجوده أو مشروعيته الآن.

وأكد مفتى الجمهورية أنه لا يجوﺯ استرقاﻕ نساء المسلمين أو غير المسلمين فى هذا العصر، وهو مما ﺃجمع ﺍلفقهاﺀ عليه؛ لأن المسلمين التزموا بالمعاهدات الدولية التى حرمت علينا وعلى غيرنا استرقاق الأحرار، وقد ﻭقعت الدوﻝ الإسلامية على هذﻩ الاتفاقيات بالإجماع، فلا يجوﺯ لأحد خرق هذه المعاهدات، وكذلك لا يجوز اعتبار الخادمات أو الفقيرات ملك يمين كما يتوهم أصحاب الفكر المتطرف بل هن حرائر.