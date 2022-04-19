بـ150 مليون دولار.. محافظ بنى سويف يبحث تنفيذ مشروع للغزل والنسيج

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بممثلى إحدى المجموعات الاستثمارية التى تعمل فى مجال الغزل والنسيج، لبحث إمكانية توفير قطعة الأرض اللازمة لإقامة مصنع باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، وتوفير 1500 فرصة عمل.





جاء ذلك فى حضور بلال حبش نائب المحافظ، و عمرو إلهامى المدير التنفيذى لصندوق التطوير العقارى لصندوق مصر السيادى، و لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة. وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على موقع قطعة الأرض المقترحة بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية، وجرى تكليف إدارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن للسير فى الخطوات والإجراءات المطلوبة، ومتابعة تفاصيل المشروع والمطالب والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، للسعى قدما بالتنسيق مع الجهات المختصة لتلبيتها.

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