رئيس وكالة الفضاء يبحث التعاون العلمى مع البرتغال

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى، مع السفيرة الدكتورة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة والدكتور ريكاردو كوندى رئيس وكالة الفضاء سبل التعاون العلمى بين الجانبين فى مجال تكنولوجيا الفضاء.





وأعرب القوصى عن سعادته بالزيارة التى تعكس العلاقات الوثيقة والمستمرة بين مصر والبرتغال، مقدما شرحا وافيا عن أنشطة الوكالة.

ومن جانبه، تحدث الدكتور أيمن محمود رئيس مجموعة الحمولة الفضائية عن مجالات التعاون الممكنة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والتى يأمل فى تحقيقها فى المستقبل القريب.

وقدم الدكتور محمد عراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة عرضا تقديميا عن مشروعات الوكالة الحالية وانجازاتها منذ إطلاقها.

وتضمنت زيارة الوفد البرتغالى للوكالة جولات داخل معامل الوكالة والتعرف على الأقمار الصناعية الجارى تطويرها للتعرف على أحدث الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتمثلة فى المهندسين والطاقم المعاون، كما تم زيارة مبنى التجميع والتكامل والاختبار للتعرف على آخر ما توصلت له الوكالة من بنية تحتية فضائية، وعقب الجولة، أعرب الوفد البرتغالى عن اعجابه الشديد بالمدينة الفضائية ومشروعات الوكالة.

وفى ختام الزيارة، قام الدكتور محمد القوصى بتسليم درع وكالة الفضاء للسفيرة البرتغالية ورئيس وكالة الفضاء البرتغالية، معربا عن امتنانه باسم كل المهندسين والعاملين بالوكالة للزيارة، مبديا رغبته بتكرارها وتفعيل التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء البرتغالية فى المستقبل القريب.