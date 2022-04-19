محافظ كفر الشيخ: مواقف الكنيسة تؤكد أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ، إن مواقف الكنيسة الوطنية أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور.





جاء ذلك خلال تقديمه اليوم الثلاثاء التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط، بعيد القيامة المجيد بكنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بالمحافظة، وكذلك القمص بطرس بطرس بسطاوروس، وكيل عام المطرانية.

وقال محافظ كفر الشيخ - فى بيان - إنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط وجميع المصريين بعيد القيامة المجيد.

من جانبه، أعرب الأنبا ماركوس، عن خالص شكره لجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم.

وتابع: "أنه من حسن الطالع أن مصر كلها تحتفل بشهر رمضان المبارك، وبعيد القيامة المجيد"، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا بالخير والأمن والسلام.