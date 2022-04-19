جاء ذلك خلال تقديمه اليوم الثلاثاء التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط، بعيد القيامة المجيد بكنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بالمحافظة، وكذلك القمص بطرس بطرس بسطاوروس، وكيل عام المطرانية.
وقال محافظ كفر الشيخ - فى بيان - إنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط وجميع المصريين بعيد القيامة المجيد.
من جانبه، أعرب الأنبا ماركوس، عن خالص شكره لجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم.
وتابع: "أنه من حسن الطالع أن مصر كلها تحتفل بشهر رمضان المبارك، وبعيد القيامة المجيد"، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا بالخير والأمن والسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ: مواقف الكنيسة تؤكد أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.