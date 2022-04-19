جنوب سيناء: زيادة إيجار المحلات بالطور من 5% إلى 10% دون اللجوء للمزادات

جدة - نرمين السيد - قرر خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار استئجار المحلات المملوكة للمحافظة لمنتفعيها بمنطقة الزهراء بطور سيناء، لنفس مستأجريها من مواطنى المدينة بزيادة تتراوح من 5% إلى 10% من القيمة الإيجارية الحالية بدون اللجوء للمزادات.





وأكد المحافظ -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتى حرصا من الدولة على عدم زيادة أعباء على مستأجرين تلك المحلات وبالتالى عدم زيادة أعباء على كاهل المواطن وضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه تم موافقة وزارة التنمية المحلية بالعمل بهذا النظام (استمرارا مع زيادة بسيطة فى القيمة الايجارية) بدلا من نظام المزادات.

وقال إنه سيتم تطبيق ذلك على كافة مدن المحافظة باستثناء المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ ودهب وذلك لصالح المواطنين ودعمهم والمساهمة فى ضبط الأسعار.

وفى سياق آخر، التقى محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، قافلة الخير التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى والتى شملت 5 سيارات محملة بـ10 آلاف كرتونة مواد غذائية بحضور زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وقدم محافظ الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبنك الطعام المصرى لدعم أهالى جنوب سيناء ومشاركتهم الفعالة فى دعم المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع تلك القافلة على أهالى المحافظة المستحقين بجميع المدن بالتعاون مع وزارة التضامن وبنك الطعام ومحافظة جنوب سيناء.