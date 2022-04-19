محافظ كفر الشيخ يوافق على تعديلات فى أعمال التخطيط العمرانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المحافظ وافق على بعض التعديلات بالمخطط التفصيلى بقرية متبول والبخانيس وبقرية اسحاقه.

كما وافق المحافظ، على بعض التعديلات بالمخطط التفصيلى للعدد من الطرق بقرية بقلولة بمركز ومدينة الرياض، وقرية شباس عمير التابعة لمركز ومدينة قلين.

وفى سياق آخر، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعية وتوزيع المطبوعات الارشادية، لنشر ثقافة الوعى بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، مشيرا إلى التعاون التام بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وذكرت الجامعة -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن كلية التمريض نظمت ندوة توعية عن مخاطر الإدمان والمخدرات بأنواعها المختلفة، بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بحضور الدكتور مها أبو جازية عميد الكلية، ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها جامعة كفرالشيخ لرفع الوعى الطلابى بخطورة مشكلة المخدرات بالتعاون وإدارة شئون البيئة بالجامعة برئاسة نافع حمادة، مدير عام مشروعات البيئة، فى إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات» التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وناقشت الندوة التى حاضر فيها سلام العربى مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكفرالشيخ، خطورة تعاطى المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، وأن الإدمان يؤدى إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذى يؤثر عليه.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان،وذلك بتطبيق برامج مكافحة الإدمان داخل الجامعة فى إطار التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية فى نشر الوقاية وحماية الشباب.