/693063/تهديد-شديد-اللهجة-من-تارا-عماد-لـ-رامز-جلال-بعد-اكتشاف-المقلب

هددت الفنانة المصرية تارا عماد النجم رامز جلال بالتعدي عليه بالضرب، وذلك بعد أن اكتشفت مقلبه الذي كاد أن يوقف قلبها.

دوت الخليج يرصد رد فعل تارا عماد بعد اكتشاف مقلب رامز جلال.

رد فعل تارا عماد على مقلب رامز جلال

قالت تارا عماد لـ رامز جلال بعد اكتشاف المقلب خلال حلولها ضيفة ببرنامج رامز موفي ستار:«بكرهك.. هديك علقة تخلي نفوخك يرن».

تارا عماد تعرب عن سعادتها بالمشاركة في رمضان 2022

على الصعيد الآخر، أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "سوتس بالعربي".

وقالت تارا عماد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هليلة في 30 ليلة"، المذاع على ميجا أف أم، أنها كانت تشاهد مسلسل "suits" الأصلى، وعندما سمعت أنه سوف تحويله لنسخة suits بالعربى تمنت تنفيذ أحد الأدوار فيه، مُشيرة إلى أن المنتج طارق الجنايني عندما تحدث معها وافقت على الدور دون تردد؛ لأنه كان بمثابة حلمًا لها.

وأشارت إلى أنها شعرت بالخوف والمسئولية من تقديم ذلك الدور، مُضيفة:" أخذت ذلك في عين الاعتبار وتحمست فى تجسيد الشخصية والتركيز فى أداء الدور، وأخذت بعض السمات الأساسية للدور وبنيت الشخصية وقمت بتجسيد الدور وأضفت بعد السمات الأخرى التي لا تختلف عن النسخة الاصلية".

تارا عماد تتعرض للتنمر

وقبل 3 أعوام مضت، تحدثت الفنانة تارا عماد، عن تعرضها للتنمر، في مرحلة الطفولة، بسبب طولها، إذ قالت، «كنت أطول واحدة في الفصل ودايمًا فيه تريقة عليا.. وكان بيأثر فيا وأنا طفلة عندها 8 سنين، مش هقدر أغير حاجة في خلقة ربنا.. ولولا الطول مكنتش وصلت للمكانة اللي أنا فيها ومش بحاول أخد الموضوع على قلبي».

تعتبر تارا عماد، من أكثر الفنانات الداعمات للمرأة وترفضن العنف بشتى صوره وأشكاله، إذ حرصت على توجية رسالة عبر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، إلى كل سيدة تعاني من التحرش وتفضل الصمت، قائلةً «إحنا زهقنا وجه الآوان نتكلم، علشان اللي حصل مؤخراً يبقى عبرة لكل راجل يحاول يعمل كده تاني»