/693059/صراخ-وانهيار-تارا-عماد-في-برنامج-رامز-موفي-ستار

حلت الفنانة المصرية تارا عماد ضيفة على برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر.

دوت الخليج يرصد انهيار تارا عماد في برنامج رامز موفي ستار.

تارا عماد ببرنامج رامز موفي ستار

أُصيبت تارا بالانهيار أثناء تنفيذ مقلب السيارة مرردة:«يا إلهي.. توقفوا»، فبدأ على وجهها علامات الرعب والخوف الشديد.

تارا عماد تتألق في مسلسل ضد الكسر

جدير بالذكر، أن الفنانة تارا عماد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور أحداث مسلسل «ضد الكسر» في إطار الدراما الاجتماعية، حولى «سلمى» التي تعاني من تجاهل زوجها وتعدد علاقاته النسائية، مما يخلق مشاكل تدفعها إلى التخطيط لانتقام منه، وكان يحمل المسلسل في البداية اسم «طبع الحياة»، قبل تغييره إلى «ضد الكسر».

معلومات حول تارا عماد

ولدت الفنانة الشابة تارا عماد في القاهرة عام 1993 لأب مصري وأم يوغوسلافية.

ابتدأت حياتها المهنية منذ سن مبكر حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة.

شاركت ولها من العمر 17 سنة في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال افريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

أول أعمالها الفنية كان في مسلسل "الجامعة" مع مجموعة من الممثلين الشباب وإخراج هاني خليفة عام 2011.

عام 2012 شاركت في مسلسل "زي الورد" من إخراج سعد هنداوي وقدمت لأول مرة برنامج "ملكة المطبخ" على إحدى القنوات المصرية بوصفها مذيعة.