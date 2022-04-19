/693058/رامز-جلال-يسخر-من-طول-تارا-عماد-رئيسة-محمية-النعام-وتعمل-دور-نخلة

وقعت الفنانة المصرية تارا،اليوم الثلاثاء، عماد ضحية برنامج رامز موفي ستار للمقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر مباشرةً بعد آذان المغرب.

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من إطلالة الفنانة تارا عماد.

سخرية رامز جلال من الفنانة تارا عماد

وسخر رامز من تارا عماد قائلًا: "أول مرة اتعامل مع المقاسات دي، مش لاقيين عدسة تلمها.. رئيسة محمية النعام و جاية من معتقل المغول".

وتابع: "لابسة قميص على تيشرت شغل نجارين، وجزمتها رخيصة أوي.. لابسة قميص من دولاب أبوها، طويلة أوي مقاستها محتاجة تتاخد بالمنظار، الفرق اللي في شعرها آناية و صوابعها طويلة أوي صوابع كفتة.. تعمل دور نخلة".

تارا عماد تتألق في الماراثون الرمضاني 2022

على الصعيد الآخر، تخوض الفنانة تارا عماد السباق الرمضاني بمسلسل «SUITS بالعربي»، وهو مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

مسلسل«Suits بالعربي» بطولة الفنان آسر ياسين، الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد.

شخصية تارا عماد في سوتس بالعربي

وتعد راتشيل زين أبرز شخصيات النسخة الأمريكية للعمل، التي لعبت دورها دوقة ساسكس ميجان ماركل، والتي تقوم بدورها في النسخة المصرية النجمة تارا عماد بشخصية ليلى رضوان أو "جوجل الشركة"، كما عرفت نفسها لـ"آدم" الذي يقوم بدوره النجم أحمد داوود، في بداية الحلقات.

يُعرض مسلسل Suits بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN