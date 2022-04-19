كريم فهمي: "أحمد السبكي أفلامه محترمة.. ورمضان صبحي محترف"

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حل الفنان كريم فهمي ضيف على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الاعلامية أسما ابراهيم عبر قناة القاهرة والناس في حلقة اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ابريل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات كريم فهمي في حبر سري

تحدث كريم فهمي في بداية الحلقة عن شقيقه الفنان أحمد فهمي والذي كشف بأنه شخص طيب القلب وأكثر المشاكل الذي كانت تأتي منه عندما يتحدث معه على الهاتف ليخبره بأن يأتي إليه كونه يتشاجر مع العديد من الناس في الشوارع.

كريم فهمي يتحدث عن حبه لزوجته

وتطرق كريم فهمي بالحديث عن حبه لزوجته فأشار إلى أن رومانسيته تقتصر على حبه لزوجته، وأنه يحب إسعادها وإظهار ذلك الحب لها أمام الناس ولكن في هذه الأونه توقف عن فعل ذلك عبر السوشيال ميديا لوجود العديد من الأشخاص الذين يفعلون ذلك.

كريم فهمي: أحمد السبكي أعماله محترمة بس مظلوم

وكشف أيضا عن حبه للمنتج أحمد السبكي فقال عنه: “احمد السبكي عمل افلام محترمة كتيرفي ناس بتقلده ومعرفتش ونسبت الافلام دي لأحمد السبكي في السينما المصرية، هو من أهم الناس ومن أنجح الصناع في السينما المصرية وتعرض لظلم كتير جدا،”.

كريم فهمي: رمضان صبحي لعيب محترف

هذا وقال كريم فهمي عن الاعب كرة القدم رمضان صبحي، خلال برنامج حبر سري: “لعيب كرة محترف لكن لو أنا مكانه وبلعب في نادي وجالي عرض نادي بسرع أعلى مستحيل أقبله، وهجوم الجمهور عليه عشان بيحبوه”.

الفنان كريم فهمي

ومن ناحية أخرى، كان الفنان كريم فهمي شارك متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور له تجمعه بأبطال مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر الذي تم تأجيله من الموسم الرمضاني لعام 2022.

وظهر كريم فهمي في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في قرية فاريا بمدينة بيروت وسط الثلوج، برفقة زوجته دانيا البناوي، والفنان عمر السعيد والفنانة ريهام عبدالغفور.

وعلّق الفنان كريم فهمي على الصور التي نشرها عبر صفحته الخاصة: “فاريا، تصوير أزمة منتصف العمر"، ويشار أن العمل يضم في بطولته كلا من كريم فهمي ورشدي الشامي، وريهام عبدالغفور، ورنا رئيس، وعمر السعيد، وبينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة ومن إخراج كريم العدل.