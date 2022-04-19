/693047/ثقافة-النواب-تناقش-تقصير--الحكومة-في-اكتشاف-الوجوه-الجديدة

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق بشأن تقصير وزارة الثقافة في اكتشاف الوجوه الجديدة.

دوت الخليج

ثقافة النواب تناقش تقصير وزارة الثقافة في اكتشاف الوجوه الجديدة

وقد حضر الاجتماع مندوب الحكومة عن وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة.

وقد دارت وقائع الاجتماع على النحو الآتي:

استعرضت النائبة موضوع طلب الإحاطة حيث أشارت الى نص المادة (47) من الدستور" تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

كما أشارت إلى ما ورد في الدستور من أن الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

وأكدت معتوق، أن دور القصور الثقافة ومراكز الشباب فيما يتعلق بالندوات التثقيفية واكتشاف المواهب و المبدعين لكنه يتضاءل في القري والنجوع والريف المصري.

عقب الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤكداً على أن وزارة الثقافة لا تعمل في جزر منعزلة والدليل علي ذلك المصادقة التي قامت بها وزارة الثقافة بالتنسيق مع المتحدة للإعلام ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في برنامج "الدوم" والذي يذاع علي القنوات الحكومية .

وأشاد كمال، بوزارة الثقافة شاركت في رعاية واكتشاف المبدعين والموهوبين من خلال تبنيها لعدة برامج منها "إبدأ حلمك مسرح " و إبدأ حلمك سينما، وكذلك مبادرة حياة كريمة وأيضا تتم رعاية المبدعين من خلال مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية (مسابقة الصوت الذهبي بدار الأوبرا المصرية)، كما أشار سيادته الى مهرجان رعاية الفنون في الأوبرا، بالإضافة الى وجود مراكز أخرى تتقدم الخدمات للموهوبين والمبدعين ومنها مركز تنمية القدرات ورعاية المواهب والنشر الإقليمى حيث يتم نشر عدد 108 ديوان سنوياً للمبدعين.

أكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن هناك منح دراسية لكل المبدعين في جميع المجالات ، وأن كل المبدعين والمواهب الجديدة التي تظهر على الساحة الثقافية حاليا هم من أبناء الهيئة العامة لقصور.

وقد طالب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة، بضرورة قيام وزارة الثقافة بالتوسع الرأسي والأفقى بالمحافظات المحرومة من الثقافة وخاصة القيام بحملات توعية داخل القرى والنجوع لاكتشاف المواهب، وضرورة أن يكون هناك دور قوى للثقافة من خلال وسائل الإعلام لتغطية المناطق المحرومة .

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بما يلى:

- قيام وزارة الثقافة بالتنسيق والتواصل مع أجهزة ووسائل الإعلام للتسويق والدعاية للمنتج الثقافي وكذا الإعلان عن برامج وفاعليات الوزارة الخاصة اكتشاف المبدعين والموهوبين ضماناً لمشاركتهم.

- قيام وزارة الثقافة بالتوسع الرأسي والأفقى في اكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمحافظات.

-موافاة اللجنة بالفاعليات الثقافية مع التأكيد على أهمية تسجيل هذه الفاعليات لعرضها من خلال وسائل الإعلام .