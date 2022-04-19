الأقباط الكاثوليك يحتفلون بأسبوع الآلام (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس نظيم، راعى الكنيسة، وشعب الرعية، أعطى صاحب الغبطة كلمة العظة، حيث قدم الأب البطريرك التهنئة لشعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم الشكر والتقدير للأب الراعى لمجهوداته فى خدمة الكنيسة، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

ورأس الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بأبوان.

شارك فى الصلاة الأب بيشوى ناثان، راعى الكنيسة، حيث واعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "عبادة القلب وليس عبادة الكلمات"، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

يذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن حرص الأب المطران على مشاركة شعب الرعية فى صلوات الأسبوع المقدس.