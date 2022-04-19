تطهير 50 مسجدا فى المحلة وطنطا

وقامت اللجنة المشكلة بمركز المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر متنوعا ما بين (4 محاضر عدم ارتداء كمامة، 6 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر نظافة و 3 محضر بيئة) كما تم تطهير وتعقيم 25 مسجدا.
وفى ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف بالمرور على المحال التجارية والمقاهى والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات، وتحرير 38 محضرا متنوعا ما بين (16 محضر إشغال و 22 تعاقدت نظافة للمحلات) وتطهير 25 مسجدا.
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