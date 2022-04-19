تطهير 50 مسجدا فى المحلة وطنطا

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قيام مركزى المحلة الكبرى وطنطا بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهى والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات.





وقامت اللجنة المشكلة بمركز المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر متنوعا ما بين (4 محاضر عدم ارتداء كمامة، 6 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر نظافة و 3 محضر بيئة) كما تم تطهير وتعقيم 25 مسجدا.

وفى ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف بالمرور على المحال التجارية والمقاهى والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات، وتحرير 38 محضرا متنوعا ما بين (16 محضر إشغال و 22 تعاقدت نظافة للمحلات) وتطهير 25 مسجدا.