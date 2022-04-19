عاجل.. السيسى يعزى رئيس جنوب إفريقيا فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب إفريقيا فى ضحايا الفيضانات التى ضربت مدينة "دیربان" مؤخرا، والتى خلفت العديد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات.

وأعرب الرئيس عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدا الثقة الكاملة فى قدرة حكومة وشعب جنوب أفريقيا على مواجهة تداعيات تلك الفيضانات، ومساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء فى جنوب أفريقيا فى تلك الظروف الصعبة، مع الاستعداد لتقديم العون والمساعدة التى قد تحتاجها جنوب افريقيا فى إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة.

من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن شكره وتقديره العميق للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، والتى تؤكد حرص مصر حكومة وشعبا على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء، وبما يتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتى تعتز بها وتقدرها جنوب إفريقيا.

كما أكد رئيس جنوب إفريقيا فى هذا الإطار حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائى مع مصر، خاصة فى ظل الدور المصرى الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتى من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول استعراض سبل مواصلة الزخم القائم فى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مختلف مجالات التعاون الثنائى، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الإفريقية.