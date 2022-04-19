/693052/تعرف-على-ضحية-برنامج-رامز-موفي-ستار-الحلقة-18

تحل الفنانة تارا عماد اليوم الثلاثاء الموافق له 19 إبريل ضحية رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار.

دوت الخليج يكشف ضيفة برنامج رامز موفي ستار اليوم

تارا عماد برنامج رامز موفي ستار

يستضيف الفنان رامز جلال اليوم الثلاثاء، الفنانة تارا عماد لتكون ضحية الحلقة وتعيش مغامرات ومواقف كوميدية ومرعبة عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

ومن المقرر عرض الحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر ويشار أنها تأتي للبرنامج لتشارك في مشهد تمثيلي مع نجم الأكشن العالمي فاندام ولكنها تفاجآ بعد ذلك بأنه المقلب الجديد لرامز جلال في رمضان 2022.

تارا عماد رمضان 2022

وفي سياق آخر تشارك الفنانة تارا عماد ضمن الموسم الدرامي لرمضان 2022 من خلال مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض حصريًا عبر شاشة قناة cbc الفضائية.

ويشارك تارا عماد في بطولة مسلسل سوتس بالعربي الذي يعد النسخة المصرية من العمل الدرامي الأمريكي الشهير الذي يحمل نفس الاسم، عدد من النجوم مثل آسر ياسين، أحمد داود، محمد شاهين، ريم مصطفى، صبا مبارك، وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 17

ويشار أن مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 17 التي عرضت أمس الاثنين شهدت صدام بين المحامي آدم منصور وهو الفنان أحمد داود وبين مديره زين ثابت الذي يقدم شخصيته الفنان آسر ياسين بسبب قضية رفعها طاقم تمريض بأحد المستشفيات ضد الإدارة لزيادة عدد الممرضات.

ومن جانبه اعترض أحمد داود على طريقة إنهاء زين للقضية بالضغط على طاقم التمريض لصالح المستشفى، كما تعاطف أيضًا مع الممرضات بعدما تفاجأ بوجود جدته مغمى عليها، ليذهب بها إلى المستشفى ويلاحظ المجهود الذي يبذلونه من أجل المرضي.

اقرأ أيضًا

بعد فيديو زيزي عادل.. رنا سماحة: «اعتزلوا وانتوا ساكتين كفاية تقحموا الحرام والحلال»

وفي مشهد آخر يحاول آدم منصور التهرب من علاقة الارتباط مع ليلى وهي تارا عماد التي كان معجب بها في البداية وذلك خوفًا من انتشار خبر انتحاله لشخصية محامي وعدم تخرجه من كلية الحقوق ولكن تصرفه معها أدخل الشكوك في نفسها وطالبت آدم بالاعتراف بالسبب الحقيقي وراء إنهاء علاقتهما.