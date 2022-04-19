/693048/سيد-شمس-الدين-50-مليون-مواطن-يعيشوا-على-راواتب-من-750-ل-1200-جنيه

حث النائب سيد شمس الدين على ضرورة مواجهة هذا الملف الخطير الخاص بالاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي، والدين العام يرتفع بشكل خطير جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم ،الثلاثاء خلال مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

دوت الخليج

50 مليون مواطن يعيشوا على راواتب من 750 ل 1200 جنيه

وتساءل شمس الدين: أين الحكومة من شركات قطاع الأعمال الخاسرة؟ ونحن ندعو الحكومة لمواجهة خسائر الشركات وتوفير الإنفاق.

وأشار النائب إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يقول إن لدينا 40 أو مليون 50 مواطن يعيشوا على رواتب من 750 لـ 1200 جنيه فقط، أيضًا على الحكومة إعادة النظر لملف تكافل وكرامة، لأن معاش الأسرة من 400 لـ 450 جنيه فقط، وقبل حصول الأسرة على هذا المعاش تطلب منهم التضامن بالتأكد أنه لا يملك أي دخل آخر، فكيف ستعيش الأسرة على هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟

أيضًا القيادة الساسية وجهت بالاهتمام بالفلاح المصري وإزالة العقاب أمامه، لكننا لا نجد الحكومة تفعل شيئ في هذا الملف.