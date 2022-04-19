التعليم تغلق مواقع الغش الإلكترونية قبل امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد طريقة عقد الامتحانات وتجهيز أرقام الجلوس وإعداد مقترحات جداول الامتحانات، علاوة على تجهيز خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان خلال سير الامتحانات. وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تنسق مع الجهات الأمنية لإغلاق مواقع الغش الإلكترونية، قبل بداية امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع كل طرق الغش ولتحقيق العدالة بين جموع الطلاب وعدم المساواة بين الطالب المذاكر وأخر غشاش، مؤكدا أن الوزارة انتهت تماما من كافة الاستعدادات النهائية للامتحانات، وسط إجراءات مشددة ضد كورونا. وقال المصدر، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 لن تؤجل بسبب جائحة كورونا، لأن الوزارة وضعت خطة شاملة، لمواجهة الفيروس، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، علاوة على تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل بداية الامتحانات بنحو 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على صحة الطلاب، موضحا أنه سيتم القضاء على الغش الإلكتروني.

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