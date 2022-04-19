بورسعيد تعلن خطتها استعدادا لأعياد الربيع والفطر

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقده مع الأجهزة المعنية، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، على أن هناك مخزون استراتيجى كاف من السلع الأساسية والغذائية، وأنه سيجرى المتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، مشددا على التواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين.

ووجه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط الكنائس والمساجد، مشددا على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد.

وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتزام شركات النقل الجماعى بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلى بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم، فضلا عن تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، وتشكيل لجنة مرور من الجهاز التنفيذى والحوكمة والقرى السياحية للتأكد من تقديم خدمات القرى السياحية على أعلى مستوى.