محافظ المنيا: أجهزة الدولة تعمل جاهدة من أجل الارتقاء بالأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن الدولة سباقة دائماً فى وضع حلول ومقترحات لكل ما يواجه الوطن من تحديات وفى مقدمتها الارتقاء بجودة حياة المواطنين بشكل خاص والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان.





جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق حملة للتوعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمجلس القومى للمرأة وعدد من الجهات المعنية، بهدف الارتقاء بحياة المواطنين والأسرة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتى بالتزامن مع مجهودات الدولة لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير البنية التحتية للقرى المستهدفة حيث يتم العمل على تطوير ودعم وتمكين الأسرة المصرية باعتبارها الهدف الرئيسى من خطة الدولة الشاملة للتنمية.

ودعا المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وجميع الشركاء فى المشروع لبذل كافة الجهود من أجل توعية المواطنين بأهمية أهدافه وتحقيق الغاية المرجوة منه وهى النهوض بالأسرة المصرية، اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، من أجل توفير حياة كريمة حقيقية لكافة أبناء الوطن.

من جانبه، أكدت مقررة المجلس القومى للمرأة الدكتورة منال أبوسمرة، الدور الفعال الذى يقوم به المجلس فى بناء الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها من خلال الاهتمام بالحفاظ على حقوق المرأة وتحقيق المساواة والعدالة بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الشريكة كالأزهر والكنيسة كما يعمل المجلس على ترسيخ القيم التى جاءت فى الدستور وفى الثوابت الدينية الإسلامية والمسيحية، كما استعرضت عددا من الأنشطة والفعاليات، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.