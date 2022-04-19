محافظ الفيوم يوجه بالتأكد من توافر السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، معرضا لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمركز إطسا.
وأكد المحافظ - حسب بيان - إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدى بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.
واطمأن المحافظ على توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضر والفاكهة، حيث ناقش عدداً من البائعين والمواطنين حول أسعارها حالياً قياساً بالأيام الماضية، حيث أكد الجميع أن الأسعار شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.
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