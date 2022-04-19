عاجل- الأعلى للإعلام: حجب 12 موقعا للإساءة وامتهان الأديان

جدة - نرمين السيد - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 12 قراراً بغلق وحجب بعض المواقع الإلكترونية والحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وقنوات على يوتيوب، وتطبيق إلكترونى، وذلك لمخالفتها الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامى أو الصحفى، وكذلك عدم الترخيص وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





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