محافظ سوهاج: إنشاء 30 مجمعا خدميا بقرى مبادرة حياة كريمة

وأوضح الفقى - فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، - أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مجمعات لخدمة المواطنين بقرى "أولاد عليو، وبرديس، وبنى حميل، وعرابة أبيدوس" بمركز البلينا وقرى "الزوك الغربية، وأولاد سلامة، و روافع العيساوية" بمركز المنشاة وقرية "أم دومة" بمركز طما"، لافتاً إلى انتهاء الأعمال الإنشائية واستمرار تنسيق المواقع العامة فى 4 مجمعات خدمية بقرى "الرياينة المعلق، والمدمر" بمركز طما و"الدويرات، وأولاد حمزة" بمركز المنشاة.
وأشار إلى أنه جار أعمال التشطيبات النهائية لــ 13 مجمعا خدميا فى قرى "البطاخ، والغريزات، وأولاد اسماعيل، وبناويط، وشندويل" بمركز المراغة، و"الجلاوية، وسفلاق" بمركز ساقلتة، و"العوامر بحرى، والبربا، والمجابرة، وبيت داوود، وبيت علام" بمركز جرجا، لافتاً إلى استمرار العمل بباقى المجمعات بنسب تنفيذ مختلفة.
وأوضح أن مجمعات الخدمات الحكومية يتم إنشاؤها وفقاً لنموذج موحد لتلبية احتياجات المواطنين حيث يتكون النموذج من 3 أدوار يحتوى الدور الأرضى على "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين"، والدور الأول يشتمل على "سجل مدنى، وشهر عقارى، ومكتب تموين، وبريد"، بينما يحتوى الدور الثالث على "وحدة محلية، ومجلس محلى، ووحدة تضامن اجتماعى".
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