محافظ الفيوم: تضافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والشعبية من أجل الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع مصر فى المكانة التى تليق بها عالميا وإقليميا، مشيدا بأعمال البناء والتنمية غير المسبوقة التى تشهدها مصر تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال افتتاحه معرض ملابس "دكان الفرحة"اليوم الثلاثاء يرافقه رئيس جامعة الفيوم الدكتور مجدى حتاتة، الذى ينظمه صندوق تحيا مصر، بجامعة الفيوم على مدار يومين كاملين، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة بالتعاون مع بنك الكساء المصرى، لتوفير الملابس الجديدة لطلاب جامعة الفيوم.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته الشديدة، للمشاركة فى فعاليات مبادرة معرض ملابس "دكان الفرحة"، والذى يقيمه صندوق تحيا مصر لطلاب جامعة الفيوم، حيث تعمل تلك المبادرة على إتاحة الآلاف من قطع الملابس، والحقائب والأحذية الجديدة والإكسسوارات الحريمى من أفضل المنتجات وأجودها، لإدخال البسمة والفرحة على نفوس طلبة وطالبات الجامعة، مثمنا جهود الصندوق التى يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض يوفر 9 آلاف قطعة متنوعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات، ليستفيد منها 3 آلاف طالب وطالبة بجامعة الفيوم، حيث يتيح المعرض لكل مستفيد فرصة اختيار 3 قطع متنوعة بحرية تامة وبدون مقابل.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على المستحقين بالجامعات ودور الأيتام ومؤسسات أطفال بلا مأوى بالإضافة إلى عدد من الأسر الأولى بالرعاية من خلال قوافل الحماية الاجتماعية التى ينظمها الصندوق خلال العام.

وأوضح أن معارض "دكان الفرحة" يتم تنظيمها من خلال التبرعات العينية التى يقدمها مصنعى ومستوردى الملابس الجاهزة، فضلا عن مشاركة بنك الكساء المصرى، مشيرا إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها فى شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

وفى سياق آخر، تفقد محافظ الفيوم عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يجرى تنفيذها بقريتى دفنو وقلهانة التابعتين لمركز إطسا، للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، حيث تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب قرية دفنو، والذى بلغت نسبة التنفيذ به 70% بتكلفة 6 ملايين جنيه، إضافة لتطوير المبنى الإدارى لمركز شباب قرية قلهانة على مساحة 250 مترا، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 75%، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ، المجمع الخدمى بقرية قلهانة، الذى يضم وحدة محلية، ومكتبا للتموين، وسجلا مدنيا، وشهرا عقاريا، ومكتبا للبريد وآخر للتضامن الاجتماعى، ومركزا تكنولوجيا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى نحو 9،2 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به نحو 88%، ومزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو القادم، كما تفقد المحافظ المجمع الزراعى بالقرية نفسها على مساحة 600 متر مربع، بتكلفة 5.4 مليون جنيه، ويضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركزا للإرشاد الزراعى، وبلغت نسبة التنفيذ به 44%.

واختتم المحافظ جولته، بتفقد مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قلهانة، المقامة على مساحة 1200 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ بها 30%، وخلال تفقده لأعمال إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة، عرض أحد المواطنين مطلبا بشأن عملية إحلال وتجديد مصلى مجاور للوحدة، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة إطسا بإعداد المقايسة اللازمة للمصلى.

وأكد المحافظ على مسئولى الشركات المنفذة، الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالى القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد، فضلا عن الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية، مع مراعاة الإلتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات.