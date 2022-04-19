/693051/الإمارات-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-احتجاجا-على-انتهاكات-القدس

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا حول استدعائها السفير الإسرائيلي احتجاجًا على التصعيدات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

دوت الخليج

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، استدعت، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى الدولة أمير حايك، وأبلغت احتجاج دولة الإمارات واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، كما أعربت عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وطالبت باحترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على انتهاكات القدس

وشددت على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي لتحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

في سياق متصل، استدعت المملكة الأردنية الهاشمية، أمس، الإثنين السفير الإسرائيلي احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، فيما طالبت لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، بإجراء ترتيبات من قبل وزارة الأوقاف لزيارة القدس الشريف، وعقد اجتماع للجنة داخل المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.