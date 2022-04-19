من أشرار المافيا..تعرف على شخصية خالد المصري بفيلم العنكبوت مع أحمد السقا

/693050/من-أشرار-المافياتعرف-على-شخصية-خالد-المصري-بفيلم-العنكبوت-مع-أحمد-السقا

يشارك الفنان خالد المصري ضمن مشاهد فيلم العنكبوت الذي يجمع الثنائي أحمد السقا ومنى زكي في البطولة بعد سنوات غياب.

دوت الخليج يكشف تفاصيل دور خالد المصري في فيلم العنكبوت

خالد المصري فيلم العنكبوت

أوضح خالد المصري تفاصيل مشاركته في فيلم العنكبوت وطبيعة الدور الذي يقدمه خلال الأحداث حيث يظهر كأحد أشرار المافيا الذين يطاردون الفنان أحمد السقا.

ويأتي ذلك بسبب أعمال شقيقه والذي يجسد دوره الفنان ظافر العابدين، لتدور العديد من الحروب والصراعات بين الفنان أحمد السقا بطل العمل ورجال المافيا.

تفاصيل فيلم العنكبوت

وأضاف الفنان الشاب خالد المصري أنه استعد للدور والفيلم بالتدريب على العديد من مشاهد القتال والأكشن حتى يتمكن من أداء دوره بالعمل المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل بعد تأجيله أكثر من عامين.

وأشار الفنان أن فيلم العنكبوت يتميز بالإثارة والأكشن ويتضمن العديد من الأحداث والإثارة والحركة حتى نهاية الأحداث، التي تدور في قالب من الأكشن والرومانسية.

ومن جانبه يواجه أحمد السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه غير المشروعة ونرى خلال العمل تمرد صناعه وأبطاله على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة حيث يرتدى السقا القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت.

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أما الفنان ظافر العابدين فيظهر خلال الأحداث بشكل شرير، ويشار أن تأجيل الفيلم أكثر من عامين كان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والتطبيقات الاحترازية الخاصة بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار أكشن ساسبنس به إثارة وحركة حيث يعرض أزمات رجال المافيا ومطاردتهم لأحمد السقا بسبب أفعال ظافر العابدين بينما تظهر الفنانة منى زكي التي تلعب البطولة النسائية في الفيلم بشخصية مرشدة سياحية، وتتحدث باللغة الكورية.

ويضم فيلم العنكبوت في بطولته بجانب أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكي، عدد من النجوم مثل يسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي ورامز أمير وأحمد فؤاد سليم والفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب حيث يعد آخر أعماله السينمائية التي رحل قبل أن يشاهدها.